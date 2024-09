Affaire Lat Diop: Ces partisans dénoncent une « vendetta politique » et exigent sa libération immédiate

L’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, se trouvant entre les mains de la justice et accusé d'une présumée corruption, a été vivement défendu et lavé à grande eau par ces partisans.



Ce 25 septembre 2024, les partisans de Lat Diop ont organisé une conférence de presse à Guédiawaye pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une « arrestation arbitraire ». Ces derniers ont tenu à alerter l'opinion publique sur la « situation injuste » que subit, selon eux, leur leader. Lors de cette rencontre avec la presse qui a réuni plusieurs sympathisants, militants et partisans, Lat Diop l’ancien Dg de la LONASE a été innocenté par un beau monde déchaîné qui ne réclame que sa libération.



En effet, l’ancien Dg de la LONASE est soupçonné d’avoir perçu une somme de 5 milliards de francs CFA de la plateforme de paris en ligne 1xbet Sénégal. Cette somme aurait été reçue par Lat Diop de manière non justifiée. Placé en garde à vue depuis plusieurs jours à la Division des Investigations Criminelles (DIC), l’ancien ministre fait face à de graves accusations de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent.



Ainsi, ces partisans pointent du doigt une « vendetta politique » qui viserait à ternir l'image d’un homme qualifié d'« intègre et dévoué au service de la nation ». Ils soutiennent que ces accusations sont infondées, rappelant les succès de l’ancien ministre, notamment lors de son passage à la tête de la LONASE.



De plus, les sympathisants de Lat Diop soulignent le contexte politique actuel, alors que les élections législatives du 17 novembre approchent à grands pas. Ces derniers estiment que l’arrestation de Lat Diop est une manœuvre pour intimider les figures politiques de l’ancien régime de Macky Sall, accusant directement le Premier ministre Ousmane Sonko d’être à l’origine de cette persécution. Ils dénoncent également l’absence de confrontation entre Lat Diop et Mouhamed Dieng, qui, malgré ses accusations, ne s’est pas présenté devant la justice.



Les partisans de Lat Diop exigent sa libération immédiate, affirmant que leur leader est victime d’un « acharnement politique ». Ils appellent les autorités et l’opinion publique à prendre conscience de cette injustice et à agir pour la fin de cette « persécution injustifiée ».







Alain Bonang