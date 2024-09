Affaire Jérôme Bandiaky : déféré au Parquet ce matin, le dossier file vers l'instruction

Jérôme Bandiaky a été déféré ce matin au Parquet de Dakar. En effet, selon des informations de DakarActu, l'affaire du Sniper file tout droit vers l'instruction. Il risque d'être poursuivi pour escroquerie (le logement de fonction qu'il occupe depuis plusieurs années), détention d'armes et de munitions sans autorisation administrative (il s'agit de deux armes ,la première est une arme automatique de calibre 22 trouvée dans son domicile à Mbour et une seconde arme qui a été trouvée dans sa maison à Dakar , dont le permis avait déjà expiré) et enfin pour usurpation de fonction (qui porte sur le passeport diplomatique qu'il détenait et sur lequel il est mentionné agent administratif).



Pour rappel, il a été présenté ce matin au tribunal avant de bénéficier d'un retour de Parquet. Il sera probablement placé sous mandat de dépôt demain, juste après son face à face avec le juge désigné.