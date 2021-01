Affaire Hiba Thiam : « Je suis vraiment désolé. Je croyais que l'agent (le policier) était notre permis de circuler » (Diadia Tall)

Lors de l'interrogatoire des prévenus, Diadia Tall a fait ses aveux. Interrogé sur les faits, le sieur Tall se dit être désolé car il croyait que son ami policier pourrait les aider à circuler la nuit durant le couvre-feu. «Je suis vraiment désolé. Je croyais que l'agent était notre permis de circuler», dit-il.



Venu en compagnie de Hiba Thiam dans l’appartement où se tenait la fête, Diadia souligne n’avoir pas pris de cocaïne durant cette soirée.



Revenant sur les faits, le prévenu qui dit n'être pas au courant de la mort de Hiba Thiam, a donné sa version des faits. « C’est vers 21h 30mn que nous sommes arrivés à l’appartement. Dame Amar, les autres et moi jouions à la playstation avant que je m’endorme sur le canapé car j’avais bu beaucoup d’alcool ce jour-là. Quand je me suis réveillé, il faisait 5 heures 55 minutes, j'ai aussitôt demandé à Djiby Ba où est Hiba et ce dernier m'a répondu que c'était chaud. C’est par la suite que je lui ai demandé de m'amener voir Hiba. Ce qu’il fait sans hésiter. Et c’est vers 6 heures du matin que j’ai appelé les secours. Si j'avais su depuis le début que Hiba avait fait un malaise j'allais appelé plus tôt les secours », regrette-t-il devant la barre.