Affaire Doro Gaye : après saConfrontation avec Zakiroulahi Sow, le colonel Cheikh Sarr retourne en prison.

Le juge du 3e cabinet a organisé la première confrontation de plus de 7 h de temps entre le colonel Cheikh Sarr et Zakiroulahi Sow. Ce dernier est revenu sur l'affaire d'escroquerie foncière en insistant sur le fait que le colonel ait bénéficié d'une somme de 400 millions de FCFA dans le cadre de cette opération d'un montant total d'1 milliard 200 millions. Devant le juge, le colonel Sarr a nié les faits. Il a souligné avoir tout simplement mis en rapport Doro Gaye et Zakiroulahi, qui sont deux hommes d'affaires sénégalais, et en plus, le dernier nommé voulait rencontrer le président Macky Sall. Le colonel Cheikh Sarr a déclaré n'avoir reçu aucune commission dans cette transaction. Par la suite, le juge a décidé de renvoyer les deux parties vers sans doute une nouvelle confrontation. Le colonel Sarr est quant à lui retourné en prison…