Affaire Braquage à Ouakam : 100 millions envolés, la Dic traque le gang…deux des agresseurs tombent et 17 millions de FCFA récupérés

L’affaire ressemble à un scénario de film d’action, mais elle est bien réelle. Un livreur a été braqué en plein jour à Ouakam, près du Monument de la Renaissance, par un gang de neuf hommes à moto, qui lui ont arraché un sac contenant 100 millions de FCFA. Moins de 48 heures après le coup, la Division des Investigations Criminelles (Dic) a déjà mis la main sur deux des agresseurs et récupéré 17 millions de FCFA. Le reste du gang, dont le cerveau présumé, est toujours en cavale.

Une attaque minutieusement préparée

Comme le rapporte L’Observateur, le livreur avait retiré la somme dans une banque avant d’être pris pour cible. Neuf hommes à moto l’ont intercepté, lui arrachant violemment son sac avant de disparaître. Un braquage rapide, bien organisé, et sans accroc.

Le propriétaire des fonds, Cheikh Badiane, avait réagi immédiatement après le vol, expliquant que son livreur avait été pris par surprise et dépouillé sans possibilité de réagir. Une méthode qui rappelle d’autres braquages récents, notamment celui d’un homme d’affaires égyptien sur l’Autoroute à péage, où une mise en scène similaire avait été utilisée pour lui voler six millions de FCFA.

La Dic frappe fort : deux arrestations et du cash récupéré

L’enquête a été confiée au Groupe de Recherche et d’Intervention (GRI), une unité spéciale de la Dic. Grâce à un travail de recoupement minutieux, les enquêteurs ont réussi à identifier et localiser deux des malfaiteurs, C. Sidibé et K. Fall.

L’intervention a eu lieu dans un appartement meublé aux Parcelles Assainies, où les suspects se cachaient. Pris de court par l’irruption soudaine des policiers en civil, ils n’ont pas eu le temps de réagir. La perquisition a permis de mettre la main sur 17 millions de FCFA, une partie du butin volé.



Les deux suspects ont été immédiatement conduits dans les locaux de la Dic pour interrogatoire.



Le cerveau du gang en fuite, la traque continue



Si cette première avancée est significative, l’affaire est loin d’être bouclée. Le chef présumé du gang, Souleymane Bâ, et son complice Ada Fass sont toujours en cavale, ainsi que cinq autres membres du groupe.



Les enquêteurs poursuivent leur traque pour retrouver les fugitifs et tenter de récupérer le reste de l’argent volé. Mais comme le souligne L’Observateur, les chances de retrouver l’intégralité du butin semblent minces. Les criminels encore en fuite ont eu le temps de disperser l’argent, voire de le blanchir.



Un gang organisé qui inquiète les autorités



Ce braquage relance les inquiétudes sur l’essor de bandes organisées spécialisées dans les attaques ciblées. La méthode utilisée, des motos rapides, un repérage minutieux et une action éclair, témoigne d’un niveau de préparation inquiétant.



L’État et les forces de l’ordre seront-ils en mesure de démanteler entièrement ce réseau ? L’arrestation de deux membres est un premier succès, mais le vrai défi sera d’attraper le cerveau du gang avant qu’il ne disparaisse définitivement dans la nature.