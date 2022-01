Affaire Boffa Bayotte : Les précisions du Procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor

Les autorités judiciaires ont pris à bras le corps l'affaire Boffa Bayotte. L'enquête bouclée, après un travail abattu par le juge d'instruction, une ordonnance de renvoi a été produite et son contenu rendu public, il y a quelques jours. L'exploitation de cette ordonnance de renvoi par quelques organes de presse, a poussé les autorités judiciaires à briser le silence pour, disent-elles, donner la bonne information.

Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, qu'il a signé, le Procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor a signalé que c'est bel et bien « 16 inculpés qui ont été renvoyés devant la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Ziguinchor dont 2 pour des faits délictuels qui sont mis en liberté provisoire, et un, en fuite ».

D'avis que la bonne information n'a pas été livrée, dans certains organes de presse, l'autorité judiciaire a tenu à apporter certaines précisions :

« Nous tenons à apporter les précisions ci-après : 27 personnes avaient été inculpées dans cette affaire, et 11 ont bénéficié d’un non-lieu, l’une d’entre elles étant décédée ; 16 inculpés ont donc été renvoyés devant la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Ziguinchor dont 2 pour des faits délictuels qui sont mis en liberté provisoire, et un, en fuite ».

Se voulant clair, il informe, dans ce sens, que « l'affaire sera enrôlée très prochainement pour être jugée ».

A noter que c'est suite à la diffusion, dans la journée du 29 janvier 2022, par certains confrères d'informations erronées dans l’affaire dite de « Boffa Bayotte », pendante devant le tribunal de Grande instance de Ziguinchor que le procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor a réagi. Une réaction motivée, selon lui, par le fait qu'il a été, en effet, « porté à l’attention de la population, que sur 25 détenus, seuls 2 auraient été renvoyés devant la Chambre criminelle ; les autres ayant été libérés à la suite à une décision de non-lieu après quatre années de détention ». Des informations erronées selon l'autorité.