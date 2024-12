Affaire Barthélémy Dias : les élus de la ville de Dakar s’ouvrent aux députés de l’opposition

Une délégation d'élus de la Ville de Dakar a été reçue ce jeudi à l'Assemblée nationale par le groupe des députés non inscrits et le groupe parlementaire Takku Wallu. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les parlementaires sur la situation préoccupante qui prévaut à la mairie de Dakar avec la révocation annoncée du maire Barthelemy Dias.







Les élus de la ville de Dakar ont rappelé devant les parlementaires que l'accès à l'Hôtel de Ville est actuellement interdit aux adjoints au maire ainsi qu'aux conseillers municipaux qu’ils sont. Une situation qui selon eux soulève des inquiétudes quant à la gouvernance locale. Aussi, cette démarche vise à attirer l'attention des élus du peuple sur « les menaces pesant sur notre démocratie et sur la nécessité de protéger les élus locaux pour le bon fonctionnement des institutions municipales », a rappelé un des conseillers municipaux.