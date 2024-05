Affaire Bah Diakhaté / Me El Hadj Diouf : « Ce procès est celui de la honte pour Ousmane Sonko! »

Le procès de l’activiste Bah Diakhaté suit son cours au tribunal de Dakar. L’avocat Me El Hadj Diouf, dans sa plaidoirie, considère que le parquet ne pourra jamais convaincre le tribunal. « L'homosexualité fait partie des actes contre nature. Il est puni par le code pénal sénégalais. Ce procès est le procès de la honte pour Ousmane Sonko. Ça ne l'honore pas. "Lou yeungal Gal. Bah Diakhaté mo yeungal gal gui". Dans ce pays, il y a des intouchables », a t-il déclaré devant le juge.







Au Sénégal, nous avons un président auprès du Premier ministre







Selon l’avocat, le parquet s'est trompé car les prévenus ont été pris injustement. « Quand un maître des poursuites se trompe, alors c'est grave. Car c'est lui est le garant de la liberté. Le Premier ministre n'a aucune prérogative spéciale. Au Sénégal nous avons un président auprès du Premier ministre. En réalité, on a voulu punir Bah Diakhaté pour qu'il se taise. Condamnez-le à 1000 ans, il va continuer à parler !», pestera Me El Hadj Diouf.







S'agissant de l'Imam Cheikh Tidiane Ndao, l’avocat souligne que dans ce dossier, rien ne peut entraîner des poursuites. « Imam Ndao a donné une leçon à Sonko et cette leçon dérange. Aujourd'hui, je les prends pour des victimes », argue Me El Hadj Diouf.