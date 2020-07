Affaire Atépa-Aby Ndour / L'architecte livre sa part de vérité : " Ceux qui sont derrière ces calomnies ne me détourneront pas de l'essentiel..."

Ayant décidé dans un premier temps de ne pas parler, c'est finalement à travers une vidéo postée sur sa page Facebook que l'architecte Pierre Goudiaby Atépa a répondu à la célèbre chanteuse Aby Ndour, sur ses accusations de chantage sexuel.



Pour Pierre Goudiaby Atépa, il se devait d’éclairer la lanterne des sénégalais, et garder sauve son honorabilité qu’on cherche à atteindre.

"En homme responsable, je ne laisserai personne m'accuser sur des faits que je n’ai aucunement commis". Ainsi, débutait l'architecte tout au début de sa vidéo, dans laquelle il a tenu à rappeler ce qu'il a concrètement dit à la chanteuse concernant l'occupation de cette partie de la corniche.

"Là où tu veux implanter ton projet reste un lieu public et en plus, pas stratégique car étant juste sur le rond-point. On pourra trouver mieux que ça" proposera Pierre Goudiaby Atépa à la sœur de Youssou Ndour.

Le récent souteneur de Ousmane Sonko à la dernière présidentielle affirme d'ailleurs, que depuis trois ans, elle fait la sourde oreille et continue son oeuvre sur la corniche.



Se définissant comme un ardent défenseur de l'environnement, Pierre Goudiaby Atépa estime que son combat est loin d'être freiné par ces accusations fausses qui tenteraient de le déstabiliser et de le détourner de l'essentiel.

Un message également, lancé par l'architecte à l'endroit de ceux qui "seraient derrière cette affaire pour voir le septuagénaire, renoncer à cette dynamique de défense du littoral et de l'environnement en général".



À la fin de la vidéo, Pierre Goudiaby Atépa rappelle que cette affaire va être dénouée par la justice tout en rassurant devant l'opinion que, "tous les appels dont parle la chanteuse Aby Ndour, seront retracés pour tirer toute cette affaire au clair".