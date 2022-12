Affaire Amy Ndiaye Gniby : Quel sort pour les députés Massata Samb et Mamadou Niang

Le sort des deux parlementaires de Yewwi Askan Wi et membre du parti Pur est incertain. En effet, les deux députés, Mamadou Niang et de Massata Samb sont toujours dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles (DIC) certainement en train de répondre aux questions des enquêteurs. À l'issue de ce face-à-face, les deux députés pourraient être inculpés pour coups et blessures volontaires et placés en garde à vue en attendant leur déferrement devant le parquet. Face à cette situation, le procureur pourra décerner un mandat de dépôt contre eux en attendant leur procès en flagrants délits. À défaut, ils peuvent rentrer tranquillement chez eux.







Pour rappel, l'honorable député Amy Ndiaye Gniby a été giflée par son collègue Massata Samb suite aux propos qu'elle avait tenus à l'encontre du guide des Moustarchidines. Lors de cet échange de propos aigre-doux, le député Mamadou Niang lui avait donné un coup de pied au ventre au cours du vote du budget du ministère de la Justice. Par la suite, cette dernière a eu un malaise en pleine séance au moment de l'intervention de Mame Diarra Fam.Amu Ndiaye Gniby avait été évacuée à l'hôpital Principal.