Affaire 11 bébés calcinés à Tivaouane : Les blouses blanches recadrent Abdoul Mbaye, l'Ascosen et S.O.S consommateurs et parlent de « main de l'État dans le dossier »

Les blouses blanches de la cité du rail en grève pour soutenir leurs deux camarades (la sage femme et l'aide infirmière) soutiennent que ce dossier "est politique et il y a la main de l'État". Ces agents de la santé l'ont fait savoir suite au 3 ème retour de parquet de leurs camarades.



Pire, ils n'ont pas mis de gants pour descendre en flammes l'association des consommateurs et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Qui "espère" qu'il y ait des "sanctions" dans ce drame survenu à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane et qui s'est soldé par la mort de 11 nourrissons calcinés à la salle de pédiatrie.



Selon le représentant du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) à Tivaouane, Sidy Lamine Ndoye, "ces consuméristes ont du pain sur la planche. Le prix du pain a augmenté, idem pour le riz. Ils n'ont qu'à nous laisser faire notre travail et s'occuper de leurs affaires. L'Ascosen et S.O.S consommateurs n'ont jamais mis les pieds à Tivaouane. Pourtant nous avons toujours alertés les autorités sur les problèmes de l'hôpital".



Poursuivant, Sidy Lamine Ndoye qui déplore la récente sortie de l'ancien Premier ministre et chef de parti, Abdoul Mbaye, ne l'a pas ménagé.



"Abdoul Mbaye qui a été défenestré par le Président Macky Sall est le dernier des politiciens. Il n'a même pas eu 0,5 % lors des élections. Il est également le dernier des politiciens qui n'ont même pas mis les pieds à Tivaouane", argue-t-il, non sans remercier le Président Macky Sall, Mimi Touré et Malick Gakou.



Cependant, les blouses blanches ne comptent pas reculer d'un iota dans ce combat jusqu'à la libération de leurs camarades dont l'avenir est sombre et qui viennent de bénéficier d'un troisième retour de parquet. "Nous n'allons jamais continuer le travail au moment où nos camarades sont en prison", martèle Sidy Lamine Ndoye.