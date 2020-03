Aéroport Ziguinchor / Guy Marius Sagna dénonce : « Je suis choqué, scandalisé, surpris... aucun dispositif n’est mis en place contre le Coronavirus »

Enfin l'activiste, Guy Marius Sagna brise le silence. Élargi de prison depuis mardi dernier, le fils du village d'Étomé dans la commune de Niassya, a regretté la situation « de vulnérabilité » de l'aéroport de Ziguinchor face à la menace du Coronavirus.







« Je suis choqué, scandalisé, surpris du fait que quand nous sommes descendus de l'avion et nous sommes passés dans les locaux de l'aéroport, il n'y a pas aucun dispositif mis en place contre le Coronavirus. C'est choquant et extrêmement grave » dénonce Guy qui est en partance pour son village natal pour être couronné et surtout recevoir des pratiques traditionnelles.







Poursuivant, il déclare « je veux rappeler solennellement que Dakar n'est pas le Sénégal, l'Aibd n'est pas le Sénégal. Que Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Matam, Kaolack, méritent le même traitement que Dakar. Nous lançons un appel aux autorités. Nous les interpellons pour qu'elles corrigent les défaillances que nous avons notées ici. Il faudrait que la population de la Casamance soit protégée du Coronavirus et ça commence par contrôler les frontières. L'aéroport est l'une des frontières aériennes » conclut Guy qui va en direction d'Étomé.