Adoption du "pacte sur la migration et l'asile" par le parlement européen, qu'est-ce que cela réserve aux réfugiés ?

- Un filtrage renforcé aux frontières

Dès leur arrivée, les migrants seront systématiquement placés dans des centres d'accueil pour y être identifiés, fichés et subir des examens médicaux et de sécurité dans un délai de 5 jours. Cette procédure de "filtrage" vise à accélérer le traitement des dossiers et à opérer un tri rapide entre les personnes susceptibles d'obtenir l'asile et celles dont la demande a peu de chances d'aboutir. Ce processus vise à déterminer dans un délai de cinq jours si le requérant doit faire l'objet d'une procédure de retour- par exemple s'il s'est déjà vu refuser l'asile - ou s'il peut effectivement faire une demande.

- Une procédure accélérée à la frontière

Les migrants dont la procédure d'asile est jugée recevable après le filtrage, mais qui ont statistiquement le moins de chances d'obtenir une protection internationale, seront orientés vers une "procédure à la frontière". Cette mesure concerne les ressortissants de pays pour lesquels le taux de reconnaissance du statut de réfugié est, en moyenne dans l'UE, inférieur à 20% (comme le Maroc, la Tunisie et le Bangladesh). Les mineurs non accompagnés faisant courir "un risque à la sécurité" et les familles avec enfants seront aussi concernés.

La durée de cette procédure est de douze semaines pour l'examen de la demande, à laquelle peuvent s'ajouter douze semaines pour la procédure de renvoi, soit six mois maximum au total.



- Solidarité entre Etats membres

Afin de soulager la pression migratoire sur les pays aux portes de l'Europe comme l'Italie ou la Grèce, le Pacte instaure un principe de solidarité contraignant. Chaque année, un minimum de 30 000 demandeurs d'asile devront être relocalisés depuis ces pays d'arrivée vers d'autres États membres. Les pays refusant d'accueillir ces migrants devront s'acquitter d'une contribution financière de 20 000 euros par personne non relocalisée.

- Mécanisme spéciale en cas de crise migratoire