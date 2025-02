Adama Bèye, membre du CD de la JA : « L’espoir est permis… »

L’équilibre et l’expérience sont les maîtres mots de cette nouvelle équipe dirigée par Joseph Gabriel Sambou à la tête de la Jeanne d’Arc, qui entend redorer son blason. Au sein du comité directeur, des jeunes comme Moustapha Biteye ou encore Adama Bèye comptent apporter une touche nouvelle à la feuille de route dévoilée par le nouveau président.



Hier, à l’occasion de l’installation du bureau, le jeune entrepreneur Adama Bèye a appelé à l’adhésion et à l’union sacrée autour de la vision portée par la nouvelle équipe. « Nous remercions et félicitons d’abord le président sortant, Issa Lo, ainsi que tous ses prédécesseurs. Désormais, nous allons accompagner le nouveau président pour réaliser les performances qui ont toujours caractérisé la mère des clubs. Nous avons un espoir fort avec cette nouvelle équipe… », a confié le jeune entrepreneur et membre du comité directeur de la JA.