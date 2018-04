Action humanitaire / Farba Ngom initie une journée de consultations gratuites à Ourossogui, et offre une ambulance à la commune de Goli.

En marge de la 26ème Ziarra de Thierno Alioune Thiam, Farba Ngom, le député-maire des Agnam a initié deux journées de consultations gratuites à Ourossogui.

Cet élan de solidarité permettra ainsi aux populations confrontées à diverses maladies, d'accéder aux soins médicaux, et de pouvoir ainsi bénéficier d'assistance médicale gratuite.

Parmi les domaines concernés, l'on peut noter l'odontologie avec 3 chirurgiens-dentistes, l'ORL, l'ophtalmologie, et la présence d'un médecin urgentiste, d'un cardiologue, d'un urologue et d'un gynécologue.

L'objectif de cette démarche est d'assurer une assistance médicale de proximité aux populations du Fouta.

En effet, cette action s'inscrit dans le programme Fouta-Santé, un projet qui vise à promouvoir les actions sociales sur le plan local à l'initiative de mécènes et bonnes volontés.

En outre, le poste de santé d’Agnam Goli sera également doté d'une ambulance médicalisée offerte par Farba Ngom. Ceci, pour faire de l'accès aux soins, une réalité dans cette partie du Sénégal...