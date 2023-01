Actes de vandalisme sur ses 3 bus : Dakar Dem Dikk va ester en justice contre ses pourfendeurs...

La grève illimitée du syndicat des transporteurs routiers n’est pas suivie par les bus Tata et Dakar Dem Dikk. Le non suivi du mot d'ordre de grève par ces deux lignes très convoitées du secteur du transport ne plaît pas visiblement aux acteurs du transport, en grève depuis 3 jours. Ce matin, certains d’entre eux ont barré l’autoroute et ont intercepté quelques bus de la société nationale Dakar Dem Dikk. Des actes que la direction condamne avec force. Dans un communiqué sorti quelques heures après ces actes d'incivisme commis sur 3 de ses bus et qui ont eu lieu ce samedi, aux environs de la gare des Baux Maraîchers, la société nationale de transport public compte ester en justice pour que les auteurs de ce qu’elle qualifie d’ignominie, soient traduits devant les juridictions compétentes. Des biens de plusieurs passagers ont aussi été saccagés.



La société nationale Dakar Dem Dikk estime continuer avec les forces de défense et de sécurité, à assurer sa mission de service public.