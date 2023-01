Acte contre-nature à Mbour : Un enseignant et un menuisier se relaient sur un garçon de 10 ans depuis deux ans

Dans cette histoire de scandale sexuel à caractère contre-nature à Mbour, on a affaire à deux maniacs sexuels. En effet, le jeune garçon de 10 ans, élève en CE1 à l’école élémentaire château d’Eau sud de Mbour, a été abusé sexuellement par un enseignant et un menuisier qui officient tous les deux dans cette école élémentaire. Les deux magnats sexuels se relaient deux fois par semaine le jeune garçon depuis 2 ans dans les salles de classe et l’atelier du menuisier.



Constatant que son petit fils n’arrive plus à retenir ses pipis, la grande mère s’alarme et interroge le garçon qui déballe les faits. Ainsi, après consultation du médecin gynécologue qui révèle une continence anale (fissure) du jeune garçon de 10 ans.



Munie du certificat médical, la famille du garçon dépose une plainte au commissariat de la ville contre l’enseignant et le menuisier.

Ainsi, les deux maniacs sexuels mariés et pères de cinq enfants chacun, qui tentaient de se défendre devant les enquêteurs sont poursuivi des délits de viol, pédophilie, détournement de mineur et acte de contre nature sur un élève de 10 ans. Les deux mis en cause ont été déférés au parquet et un mandat de dépôt leur a été décerné…