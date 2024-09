Accident tragique entre Ndangalma et Khombole: Une dizaine de blessés évacués à l'hôpital régional de Thiès dont 3 graves

Les blessés de l'accident survenu ce matin sur la route de Ndangalma entre un bus et un camion, ont été évacués à l'hôpital de Thiès et au centre de santé de Khombole.



S'agissant de l'hôpital de Thiès, le service d'accueil des urgences, a commencé à recevoir les patients vers 9 h du matin. Ainsi, une dizaine de patients dont 3 graves ont été reçus dans cette structure hospitalière. L'un d'entre eux, a été pris en charge au bloc opératoire et les 2 autres par le réanimateur et les orthopédistes....