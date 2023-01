Accident tragique à Kaffrine : L'État dégage une enveloppe de 200 millions de fcfa pour accompagner les victimes.

L'annonce a été faite tout à l'heure par le ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l’équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka.



" Le président de la République a mis une enveloppe de 200 millions pour accompagner les blessés qui sont actuellement au niveau de l'hôpital de Kaffrine... Cette enveloppe servira d'un part à accompagner les blessés pour qu'ils retrouvent le plus rapidement possible leur santé, mais aussi elle servira à accompagner les familles endeuillées...", a-t-il informé.



Samba Ndiobène Ka a salué la politique de l’équité territoriale du président Macky Sall avant de présenter ses condoléances à la Nation sénégalaise et aux familles éplorées...