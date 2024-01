Accident sur la route de Porokhane : "Nous appelons à la responsabilité de tous les usagers, au respect scrupuleux des dispositions du code de la route" (Cheikh Oumar Gaye, ANASER)

Reçu en prélude au Magal de Porokhane par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, Cheikh Oumar Gaye, est revenu sur l'accident survenu hier nuit sur l'axe Gossas-Diourbel.

"Je profite de l'instant pour présenter les condoléances de Monsieur le ministre Mansour Faye, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement..., suite à l'accident mortel hier soir où on a vu vraiment des pertes en vies humaines très importantes de 13 personnes maintenant, dont 08 sur le coup et 5 aujourd'hui à l'hopital", a-t-il regretté.

Poursuivant, le directeur général de l'ANASER a tenu à solliciter les prières du guide religieux pour un Magal "paisible".

"Nous avons rencontré le khalife général qui nous a gratifié de prières pour une édition de Magal de Porokhane paisible. Nous sommes venus au lendemain d'un accident, mais nous prions le Tout Puissant pour que le bilan s'arrête à ce niveau là, mais quand même, il y a un dispositif qui a été déployé par l'État du Sénégal en terme de jalonnement de la police, de la gendarmerie..., pour faire une campagne de prévention routière avec zéro accident mortel..."

M. Gaye de rassurer : "Cette mesure permettra de réduire drastiquement le nombre d'accident... Nous en appelons à la responsabilité de tous les usagers, au respect scrupuleux des dispositions du code de la route..."