Accident mortel du président Raïssi : Plusieurs responsables d’Ouzbékistan ont rendu hommage au défunt président iranien

Le président du parlement, le secrétaire du conseil de sécurité et le grand mufti d'Ouzbékistan, 20 ministres et vice-ministres et 33 ambassadeurs de pays étrangers en Ouzbékistan ont tous rendu hommage aux martyrs du crash d'hélicoptère du président Ebrahim Raïssi.







La cérémonie de signature du livre de condoléances du président Raïssi et de son entourage a été saluée par le gouvernement, l'armée, les forces de sécurité, les forces de l'ordre, les universités, les centres religieux et culturels, les médias, les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales.







Un grand nombre de présidents d'universités, de représentants d'organisations internationales résidant à Tachkent, de centres scientifiques, culturels et religieux, de journalistes et de directeurs d'agences de presse se sont rendus à l'ambassade d'Iran et ont exprimé leurs condoléances suite à l’accident d’hélicoptère du président Raïssi qui revenait d’une cérémonie d’inauguration d’un barrage à la frontière iranienne avec l’Azerbaïdjan le 19 mai dernier. Aussi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et certains hauts responsables provinciaux se trouvaient également à bord de l'hélicoptère.