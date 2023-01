Accident mortel à Kaffrine : Le président de la République Macky Sall est arrivé à Sikilo !

Le chef de l’Etat Macky Sall est arrivé à Kaffrine vers les coups de 16 heures. Accompagné du Premier ministre Amadou Ba et de quelques membres du gouvernement, le président de la République a été accueilli par le ministre maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, du ministre des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, de la député Aminata Ndiaye Gniby entre autres.



Après cette étape de Kaffrine, le cortège présidentiel a fait cap sur le lieu du drame où il a reçu les explications du procureur de la République de Kaolack, Cheikh Dieng sur les raisons qui seraient à l’origine de l’accident. Après s’être recueilli sur la mémoire des victimes, le chef de l’Etat Macky Sall et sa délégation sont repartis à l’hôpital Thierno Birahim Ndao pour constater de visu la situation des blessés. Une déclaration est attendue à la sortie de l’hôpital…