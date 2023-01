Accident mortel à Kaffrine : Le Président de l’Assemblée nationale, le Dr Amadou Mame Diop, exprime sa vive émotion...

Réagissant à la suite de l’accident qui s’est produit ce matin à Kaffrine, causant la mort de 39 personnes, selon le bilan provisoire, le président de l’Assemblée nationale, le Dr Amadou Mame Diop, a exprimé sa vive émotion. « Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Amadou Mame Diop, exprime sa vive émotion ce dimanche, suite à l’accident tragique survenu dans la région de Kaffrine, dans la nuit du 07 au 08 janvier 2023, et ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup de blessés.Le Président de l’Assemblée nationale et l’ensemble des députés partagent la douleur qui frappe le peuple sénégalais tout entier et présentent leurs sincères condoléances aux familles des disparus. L’Assemblée nationale formule des prières pour le repos de l’âme des disparus. Elle exprime ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et sa compassion aux familles de victimes », renseigne le communiqué de l’institution. Par ailleurs, le Dr Amadou Mame Diop « salue la réaction rapide des secours ainsi que les mesures prises en urgence par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, et le Gouvernement du Sénégal... »