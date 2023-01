Accident mortel : La route a tué 61 personnes en une semaine

20 morts à cause d’un âne. C’est le bilan macabre d’un choc qui a lieu ce lundi 16 janvier 2023 tôt le matin à Sakal, dans la région de Louga. C’est un car de transport communément appelé « Ndiaga Ndiaye » qui fait la navette de l’intérieur du pays à Dakar. Plus précisément, le choc a lieu entre les villages de Ndji et de Mbane dans la région de Louga.





Selon les premiers témoignages, le conducteur du car évitait un âne qui divaguait sur la route. Malheureusement, en sens inverse, venait un camion de transport de marchandises. Conséquence, le car a percuté le camion et a fait autant de morts sur le coup occasionnant 20 blessés envoyés aux urgences de l’hôpital Sakhir Mbaye de Louga. Le car après sa chute est tombé de côté et la cabine du camion a été complètement endommagée.





En une semaine, la route a tué 60 personnes sans compter les accidents enregistrés dans différents coins de la capitale, Dakar. Lors de l’accident de Sikilo, c’est une défaillance technique qui est indexée, un pneu ayant éclaté. Un accident qui a précipité le gouvernement à prendre 22 mesures majeures. Des mesures qui ont occulté la divagation des animaux. C’est-à-dire la responsabilité des habitants qui habitent sur les routes nationales à fort trafic de transport. Les nuits, les animaux sont laissés par leurs propriétaires pour divaguer dans la nature. Un danger ambulant très fréquent dans cette partie du Sénégal qui constitue un des facteurs majeurs des accidents en milieu rural.





Un autre accident qui vient de mettre sur la table la problématique du comportement des sénégalais sur la route sans oublier des villageois qui habitent le long des routes nationales. Un phénomène qui commence à inquiéter avec ces lots de morts. Les 22 mesures prises par l’Etat du Sénégal contestées par les transporteurs qui annoncent une grève illimitée montrent que les deux acteurs ne parlent pas le même langage. Ainsi, une seconde équation vient s'ajouter à celle de la grève annoncée sur la table du gouvernement...