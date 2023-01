Accident de Sikilo / TGI de Kaolack : Le parquet requiert 2 ans dont 1 an ferme pour Moussa Sow et 1 an dont 6 mois ferme pour Birame Tine.

Le parquet de Kaolack vient de faire son réquisitoire concernant l'affaire des deux propriétaires des véhicules impliqués dans l’accident survenu à hauteur de Sikilo.

Le maître des poursuites a requis 2 ans dont 1 an ferme pour Moussa Sow pour défaut d'assurance, absence d'homologation et de réception, mise en danger de la vie d'autrui (l'usure des pneus) etc... Et pour Birame Tine, le parquet a requis 1 an dont 6 mois ferme pour les mêmes chefs d'inculpation sauf pour la souscription d'une police d'assurance qui concerne le sieur Sow...