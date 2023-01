Accident de Sakal : Le secrétariat Exécutif de BBY « rappelle l'urgence de la nécessité d'une prise de conscience collective» (Communiqué)

Le pays n'a pas fini de pleurer ses morts de Sikilo que la route vient de lui arracher encore vingt-deux (22) vies, à la suite d'un accident survenu ce matin du lundi 6 janvier, au niveau de Sakal, dans la région de Louga. Le Secrétariat Exécutif Permanent de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) exprime ses condoléances émues aux familles des victimes ainsi qu'à la nation tout entière et souhaite prompt rétablissement aux blessés. C'est encore là un drame qui appelle une fois de plus l'urgente nécessité d'une prise de conscience collective pour changer radicalement les comportements faits d'indiscipline et d'incivisme afin que la vie des personnes soit sauvegardée sur les routes sur l'ensemble du territoire national.

D'ores et déjà, les mesures prises par les autorités à l'issue de la concertation avec les acteurs et du Conseil interministériel tenu le 10 janvier, doivent être mises en application, de manière rigoureuse, pour mettre fin à pareilles tragédies. Dans cette dynamique, tous les citoyens sont interpellés. Le combat pour la sécurité sur nos routes est celui de toute la nation mobilisée comme un seul homme pour dire NON aux accidents mortels.

C'est pourquoi, le SEP/BBY lance un appel solennel à tous les acteurs, transporteurs et chauffeurs notamment, pour qu'ensemble, mettant l'intérêt général au-dessus du particulier, nous acceptions, dans un contexte de deuil et d'incertitudes, de dresser un consensus robuste autour des mesures prises par le gouvernement pour faire échec à l'insécurité routière et préserver la vie de nos concitoyens.