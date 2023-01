Accident à Sikilo : Me Abdoulaye Wade dépêche une délégation du PDS au chevet des blessés

Le Secrétaire Général National du parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade et le candidat Karim Wade ont dépêché une très forte délégation dirigée par le Président du groupe parlementaire « liberté démocratie et changement », le député maire Mamadou Lamine Thiam pour se rendre à Kaffrine, suite à l’accident survenu ce dimanche aux environs. Cet accident de la circulation qui a causé 41 morts et de nombreux blessés, a eu lieu à quelques kilomètres de Kaffrine, dans la localité à Gniby.



À l'occasion de cette visite à l'hôpital de Thierno Birahim Ndao de Kaffrine où sont présentement hospitalisés les blessés, la délégation a été reçue par le directeur de l’hôpital, le médecin chef de région ainsi que le représentant du Président du Conseil Départemental de Kaffrine.



A l’occasion, Mamadou Lamine Thiam a transmis au personnel de l’hôpital le message du président Wade et a magnifié le travail abattu par les médecins de la région à la suite de l’accident. Une enveloppe en guise de soutien a été remise au nom du Président Wade et du candidat Karim Meïssa Wade. Des prières ont été formulées à l’endroit des personnes décédées et des blessés.



Au terme des échanges, le porte parole du parti, Tafsir Thioye, s’est adressé à la presse en rappelant le devoir de responsabilité qui incombe aux autorités du pays et à tous les usagers de la route.



Il a, par ailleurs, invité les Sénégalais à un devoir d’ambitions partagé de confort, de sécurité et qualité pour eux mêmes et pour les usagers des routes, des services de santé et d’éducation surtout dans ce temps des possibles que le président wade a réussi à installer au Sénégal.