Accident à KOLDA : L'Horaire Kolda-Richard Toll heurte un arbre et fait un mort et des blessés...

Un accident d'une rare violence s'est produit sur la RN6 entre Dabo et Mampatim ce dimanche 10 décembre faisant état d'un mort et des dizaines de blessés. Il s'agit du bus de transport qui assurait la liaison Kolda et Richard Toll qui a dévié de son trajet pour heurter un arbre. Actuellement, les blessés et le corps sans vie sont à l'hôpital régional de Kolda. Nous y reviendrons...