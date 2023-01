Accident Kaffrine : l'appel de Cherif Léheib Aïdara khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady (Kolda)

Le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady, Chérif Léheib Aïdara appelle à la prudence et au sens de la responsabilité sur les routes. C'est une occasion pour lui aussi de présenter ses condoléances aux sénégalais et aux familles des victimes. Selon lui, il faudrait revoir notre «façon de faire» pour éviter de pareilles tragédies.



A l'en croire, «nous avons déjà présenté nos condoléances aux familles des victimes et au peuple sénégalais et prié aussi pour le rétablissement des blessés. En ce sens, nous appelons les chauffeurs et transporteurs à rouler avec prudence sur les routes en appliquant le code de la route. Mieux, nous leur demandons aussi de respecter les lois et règlements dans notre pays». Dans la foulée, il soutient «nous les interpellons à adopter un comportement responsable pour sauver les vies humaines».



A cela, il ajoute «nous pensons que pour éviter de pareille tragédie, il faut revoir la façon de se comporter. Mais également, il faudra s'atteler rigoureusement à la révision technique des véhicules. C'est pourquoi, chacun doit améliorer sa façon de faire pour que notre pays soit épargné par de telles catastrophes...»