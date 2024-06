Accaparement des terres, litiges fonciers et autres blocages : Cheikhna Camara, vice-président de l’AMS fait son réquisitoire

Venu représenter l’association des maires du Sénégal à l’atelier organisé par le projet cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF) dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le maire de Ballou a participé à l’atelier visant à partager l'approche systématique d'enregistrement des droits fonciers dans les communes.



Cheikhna Camara est revenu sur la problématique du foncier. Dans cet entretien qu’il a accordé à Dakaractu, le maire de Ballou dans le département de Bakel , région de Tamba a donné sa lecture des faits sur les délibérations des maires, l’accaparement des terres et sur les litiges fonciers. Il a donné l’ordonnance pour la résolution des litiges foncières.





"Depuis 1964 le problème foncier est un problème récurrent. On est en 2024, on n’a pas encore résolu ce problème. Le PROCASEF est une étude intelligente de pouvoir voire la cartographie des communes. Il est un outil mis en place pour faciliter l’exploitation des terres de manière individuelle ou familiale et leur affectation", fait savoir M Camara.





Ainsi, poursuit-il, " dans le monde rural, la question de la terre ne devrait pas être trop compliquée si les politiques ne s’y mêlent pas. Les paysans savent les limites de chacun.



Maintenant que l’intérêt de la terre est ressorti, il y a une boulimie, il y a une inconscience. Il y a aussi l’implication des maires encore faut-il qu’ils soient des maires justes pour pouvoir délibérer sur des terres qu’il faut avec la concertation de la commission domaniale, l’implication des chefs de villages, des imams, des sages et des personnes ressources. Si toutes ces conditions sont réunies, je peux dire que 95% des problèmes sont résolus", a indique le maire de Ballou.