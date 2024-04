Accalmie en Casamance : le gouverneur de Ziguinchor fait le point

L’accalmie notée dans le conflit armé en Casamance est saluée par plus d’un. Ce mercredi 17 Avril 2024, lors d’une rencontre organisée par l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), dont l’objectif était de faire le point sur le plan d’actions du comité de coordination et de suivi des interventions dans la région de Ziguinchor, élaboré en 2023 dont la mise en oeuvre est assurée par l’ANRAC.

L’occasion a servi de tribune au gouverneur de la région pour faire la situation sur le processus de paix en Casamance, marqué ces dernières années par une forte accalmie.

"Dans ces dernières années, nous n’avons pas enregistré de braquages ni d’attaques armées. Il y a aussi une volonté des parties à aller définitivement vers la paix, chose que nous saluons. Les signatures des accords de Monguone, de Bissau, de Cap Skirring et les appels qui ont été lancés en direction des autres factions du MFDC, doivent aboutir à une paix définitive", a expliqué M. Tine. Pour maintenir cette dynamique, des jalons doivent être posés notamment dans le déminage effectif des contrées jusque là non déminées afin de faciliter le retour des populations déplacées.

"Le déminage humanitaire nécessite énormément de ressources financières. Et c’est le lieu pour nous d’inviter les pays amis du Sénégal à venir soutenir ce déminage humanitaire, à travers la mise à disposition de ressources additionnelles. Nous avons un million et demi de mètres carrés de terres à déminer en Casamance. Pour ce faire, il faut au moins 13 milliards de francs", a encore révélé Mor Talla Tine, chef de l’exécutif régional de Ziguinchor. Le gouverneur souligne que "l’État du Sénégal a déjà aidé entre 3.000 et 3.500 victimes du conflit en Casamance à disposer d’actes de naissance, dans le cadre du renforcement des actions de retour et de réinsertion des populations. Nous allons poursuivre cette initiative, car c’est un besoin qui est là..."