Abus de confiance : le boutiquier M. Ba extorque plus de 3 millions Fcfa à ses camarades guinéens et disparaît…

Né en 2003, Mohamed Ba, boutiquier demeurant aux Parcelles Assainies, a été attrait ce 9 mars, devant la barre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar pour abus de confiance portant sur 3 143 250 Fcfa au préjudice de Mamadou S. Ba, Mouhamed Barry, Mamadou Ba et Mamadou Sow.







En effet, le mis en cause a été traîné devant la juridiction par ses compatriotes guinéens qui l’accusent d’avoir abusé de leur confiance avant de disparaître avec une forte somme d’argent.





Devant le juge, les plaignants ont à tour de rôle expliqué les raisons de leurs complaintes.





« Je lui ai cherché du travail en lui donnant une boutique d’alimentation pour qu’on travaille ensemble. Cela fait 2 ans justement qu’on évolue dans le même comptoir jusqu’au jour où on devait faire l’inventaire, il disparaît emportant la somme de 2 295 250Fcfa. Il a eu le temps de céder les clés de la boutique à une autre », a déclaré Mamadou S. Ba.





Pour Mouhamed Barry, le prévenu lui devait lorsqu’il partait un demi million.



« Je lui ai remis 525 000Fcfa pour un transfert vers la Guinée mais il ne l’a pas fait alors que l’affaire était urgente. Il m’a fait croire qu’il l’avoir envoyé alors qu’il n’en est rien », a-t-il confié.







Pour sa part, Mamadou Ba a souligné à la barre correctionnelle lui avoir remis également de l’argent pour un transfert vers son village en Guinée.



« C’est une somme de 305 000 Fcfa que je lui ai remise. Il n’a pas procédé à l’envoi, mais pire je ne pouvais le joindre au téléphone pendant toute cette période », a dit le plaignant.





Quant à Mamadou Sow, il a confié que le mis en cause lui devait une dette de 18 000 Fcfa.

« Je lui avais donné 20000Fcfa il ne m’a remis que 2000Fcfa de la somme », a-t-il fait savoir.



Interrogé sur les propos des quatre plaignants au procès, le prévenu Mouhamed Ba a reconnu devoir de l’argent à tous ses camarades et précise.





« Mamadou S. Ba m’a donné la boutique avec un espace de transfert d’argent qui ne marchait plus. Je l’ai relancé et j’ai revalorisé la boutique. Il prenait de forte sommes très souvent et lorsqu’on devait procéder à l’inventaire qui se fait tous les 3 mois je me suis rendu compte que l’argent qu’il a pris dans la boutique dépassait ma vente », a expliqué le mis en cause.





Interrogé sur sa volonté de vouloir disparaître, il niera face au juge.



« Je n’ai jamais fui. C’est moi-même qui lui avait demandé de procéder à l’inventaire 15 jours avant, mais il m’a dit d’attendre encore. C’est moi qui ai sollicité un bilan», a-t-il soutenu.





« Où étais-tu pendant tout ce temps », lui a demandé le juge. Il explique avoir effectué un voyage dans l’urgence.



« Entre temps, j’étais parti en Guinée pour un décès d’un oncle, c’est là-bas que j’ai perdu ma puce téléphonique et c’est pourquoi ils ne pouvaient pas me joindre, mais je n’ai jamais cherché à fuir », s’est-il défendu.







À la barre, les plaignants ont exigé la restitution de leur dû. Mamadou Sow a demandé le remboursement de ses 18 000 Fcfa, Mamadou S. Ba a pour sa part réclamé la restitution des 2 295 250Fcfa, alors que Mamamdou Ba et Mamadou Barry ont respectivement réclamé leur 305 000Fcfa et 525 000Fcfa.







Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a demandé l’application de la loi pénale face au prévenu qui n’avait pas de conseil.