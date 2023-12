Abus de confiance : Envoyé retirer la somme de 1.800.000 via Wave, Elimane Diouf perd tout sur 1XBET

Le jeune Elimane Diouf a du cran. Envoyé faire un retrait via Wave d’un montant de 1.800.000 francs Cfa, il utilise l’argent pour parier au jeu de hasard. Malheureusement, il a perdu toute cette somme d’argent en misant sur 1XBET, et disparaît en Gambie. Après la découverte de sa supercherie, il a été attrait devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d’abus de confiance. Pour ces motifs, il a écopé d'une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme.



Selon les informations rapportées par le journal LES ECHOS, le prévenu a mis l’argent que la gérante de point Wave D.A.N. lui a demandé de retirer en lui remettant le téléphone portable ainsi son code pour effectuer le retrait.







A la barre, il a nié les faits qui lui sont reprochés alléguant avoir parié avec la complicité de la partie civile sur 1XBET. Des déclarations balayées d’un revers de main par la plaignante. Son conseil demande la somme de 3 millions pour dommages et intérêts. Le parquet requiert 3 mois de prison ferme. Quant à la défense du mis en cause, il sollicite une application bienveillante de la loi pénale.







Finalement, le Juge après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré Elimane Diouf coupable et le condamne à 6 mois de prison ferme et alloue la somme de 2 500 000 francs Cfa pour réparation du préjudice.