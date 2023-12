Absences de Bamba Dieng, Name, Noah Fadiga et Cie, les explications d’El Tactico…

Aliou Cissé a fait quelques malheureux ce vendredi matin suite à la publication de sa liste de joueurs qui iront à la CAN en Côte d’ivoire. Parmi les joueurs recalés pour ne pas dire zappés de ce groupe de performance, figure en bonne place, Noah Fadiga, qui espérait une place en qualité de latéral droit. C’est aussi la situation de Dion Lopy régulièrement convoqué en équipe nationale depuis quelques mois avec même du temps de jeu obtenu face au Soudan du Sud. Insuffisant pour aller à Yamoussoukro surtout avec le retour de Pape Gueye au milieu. Des champions d’Afrique comme Moustapha Name, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Mamadou Loum Ndiaye etc ont aussi été zappés par El Tactico qui a évoqué la forte concurrence qui prévaut au sein de la tanière.