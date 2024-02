Abrogation du décret 04/2024 : Avec / Ligueey Kat Yi invite le président Macky Sall au respect du calendrier républicain

Suite à la décision prise par le chef de l’État, Macky Sall, pour l’annulation de l’élection présidentielle, les réactions s'enchaînent. Dans un communiqué, l’Alliance pour des Valeurs Éthiques et Citoyennes (Avec/Ligueey Kat Yi) a marqué son désaccord vis-à-vis de toute idée de report et appelle le président de République au respect de ses engagements.



Par contre, « l’Alliance pour des valeurs Éthiques et Citoyennes, tout en restant attachée aux valeurs républicaines, dans le strict respect des lois et règlements du pays, estime que la transparence qui garantit l’égalité des chances entre les candidats est une exigence pour les institutions parties prenantes. » « Des accusations aussi graves liées à une supposée corruption au sein du conseil constitutionnel, jette l’opprobre sur une institution et le doute évitable sur la probité morale des sages, aux valeurs morales cardinales, qui doivent être au-dessus de tout soupçon. C’est la raison pour laquelle Avec/ Liguey Kaat Yi estime que la vérité doit être au service de la dignité de cette institution et des hommes qui la composent et qu’elle doit par tout moyen légal possible, être apportée dans les plus brefs délais.



Cependant, « le Sénégal étant un modèle de démocratie reconnu et apprécié à travers le monde entier, ne doit pas déroger à sa belle réputation. Avec /Ligueey Kat Yi invite le président au respect et à la préservation de la sacralité du calendrier républicain et de retirer le décret 04/2024 qui abroge celui de la convocation du corps électoral dont le processus lié, est à son aboutissement ». « Avec /Ligueey Kat Yi invite tous les citoyens à la retenue et à la patience afin de permettre au président d’apprécier la situation grave dans laquelle cette décision d’abrogation peut faire plonger le pays avec son lot de conséquences sociopolitiques et économiques et de drames qui n'honorent personne ». Tout en réaffirmant son soutien au candidat Amadou Ba, Avec /Ligueey/Kat Yi demeure confiant que la sagesse du président et son esprit de dépassement feront bonheur à la République ».