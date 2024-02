Abidjan : Le DG de la Sapco Souleymane Ndiaye, lauréat du Prix d'Excellence pour la promotion de l'Investissement Touristique en Afrique

Le Directeur général de la Sapco Souleymane Ndiaye a été distingué par ses pairs pour son apport à l’investissement touristique. La cérémonie s’est tenue à Abidjan ce vendredi 09 février 2024 en marge de la Coupe d’Afrique des nations.



« Je suis lauréat du Prix d'Excellence pour la promotion de l'Investissement Touristique en Afrique. J’ai été distingué par FAST (Forum Africain Sport et Tourisme) », s’est réjoui le DG de la Sapco qui s'est dit très honoré de recevoir cette distinction au niveau africain. « Cet accomplissement est le fruit d'un travail acharné et du dévouement de toute une équipe. Je tiens à dédier ce prix à chacun des acteurs du tourisme qui contribuent chaque jour à valoriser notre patrimoine et à promouvoir la destination Sénégal », s’est-il réjoui.



« Mes sincères remerciements vont également à mes collaborateurs de la SAPCO pour leur engagement sans faille et à Son Excellence le Président Macky Sall pour son soutien constant. Ensemble, continuons à œuvrer pour un tourisme florissant et porteur de prospérité pour notre cher pays », ajoute Souleymane Ndiaye qui a reçu les félicitations du ministre du Tourisme Mame Mbaye Kan Niang.



A la tête de la Sapco depuis septembre 2022, Souleymane Ndiaye a mis en œuvre, entre autres réalisations, la construction à Saly du plus grand centre ophtalmologique de l’Afrique de l’Ouest destiné à lancer le tourisme médical au Sénégal et traiter les maladies les plus complexes des yeux tel que le glaucome. En matière d’équipement, sous sa gestion, la Sapco a acquis des bennes tasseuses, des engins pour le nettoyage des chaussées mais également des engins pour la sauvegarde des plages du Sénégal. Last but not least : à son actif, la promotion du tourisme de découverte avec l’accompagnement technique par la Sapco en vue de la construction d’une oasis dans le désert de Diogo. Un projet d’envergure presque achevé, comprenant entre autres une piscine, la plus grande d’Afrique noire, avec plus de mille palmiers autour.