Abdou Karim Sall, maire de Mbao: « Il faut une union sacrée autour de notre seul et unique candidat, Amadou Bâ »

La campagne bat son plein dans le département de Pikine. Un des hauts responsables de la mouvance présidentielle, le maire Abdou Karim Sall a déjà enfilé sa tenue de campagne pour le candidat Amadou Bâ. « Pour la continuité et l’émergence, je sollicite vos suffrages parce qu’on doit élire dès le 1er tour notre candidat, Amadou Bâ, l’unique et le seul de notre grande coalition, qui deviendra, le 5ème Président de la République du Sénégal », a déclaré Abdou Karim Sall en communion avec la population de Mbao.







Le message du directeur général de l’Artp est clair: «tous derrière Amadou Bâ »! et comme l’a si bien clamé haut et fort M. le Maire, on va élire notre candidat, candidat de l’espoir dès le 1er tour », rassure un notable, pêcheur de son état, au niveau de notre premier point de chute à Petit-Mbao.







Après les visites de proximité à Petit-Mbao, la caravane de Abdou Karim Sall s’est dirigée vers Sicap Mbao pour la même mission, le même objectif, le même discours de propagande. Sur place, il a été accueilli en grande pompe par son camarade de parti ex-maire de cette commune Ndofféne Fall. Ce jeudi, un autre jour de campagne, de nouvelles localités pour d’autres visites de proximité sur le chemin de la présidentielle à venir.