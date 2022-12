Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce : « L’impact de la mise à niveau des entreprises a créé plus de 30.000 emplois »

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a présidé ce vendredi 16 décembre 2022 à Dakar, la cérémonie de signature entre le bureau de mise à niveau et des entreprises locales. Profitant de la rencontre, Abdou Karim Fofana est revenu sur l’importance de la mise à niveau des entreprises sénégalaises qui veulent s’ouvrir pour s’investir dans le marché international.





« La mise à niveau constitue pour l’entreprise une exigence continue et rigoureuse pour sa survie et son développement. Cette action reste pour l’entreprise une action volontariste. Le rôle de l’État est d’accompagner l’entreprise dans cette voie semée d'embûches… », dit le ministre.





Cependant, avec celles qui se sont déjà mises à niveau, la tutelle s’est réjouie du résultat escompté sur le plan de la création d’emplois. « Ces résultats importants du programme ont eu un impact sur la compétitivité des entreprises qui ont créé plus de 30.000 emplois », conclut le ministre devant la directrice du bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal et des partenaires privés et financiers de l’État.