APR : Macky Sall élargit son Secrétariat Exécutif National (SEN)

Le président de la République, à l’issue du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR), a intégré de nouveaux membres. Ils sont dix à disposer du droit de veto dans cette entité du parti présidentiel qui a vu le jour depuis 2008.

Parmi ces responsables, on peut, entre autres citer, Sira Ndiaye vice-présidente de lAssemblée nationale et coordinatrice des femmes de l’APR de Mbour, qui s’est également illustrée dans la petitecôte depuis son compagnonnage avec Macky Sall, la députée de la commune de Cambérène, Mame Guèye Diop aussi, présidente de la commission de la santé, Aïssatou Ndiaye secrétaire élue à lAssemblée nationale, maire de Ndiaffat, Cheikh Mbacké Ndiaye, ministre-conseiller du président de la République et responsable politique à Keur Massar et la parlementaire Haniyeu Mbengue député de Linguère, pas méconnue de la représentation nationale à travers ses interventions.

Dans la liste desnouvelles recrues de Macky Sall dans le SEN de l’APR, Abdou Lahad Seck Sadaga, ancien parlementaire et responsable politique à Touba, Mame Marième Babou, présidente du conseil de surveillance de l’ASEPEX, responsable politique à Fatick, Abdoulaye Fall, membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales qui s’active politiquement à Thiès, Seth Diop, HCCT responsable à Kaffrine et Djimo Souaré coordonnateur du Prodac, responsable politique à Tamba. Une décision de reconnaissance à ces militants qui très tôt ont manifesté leur fidélité au président du parti, Macky Sall.