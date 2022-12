APR/BBY Kaolack : "Reserrons les rangs de la cohésion pour réélire le Président Macky Sall...La bataille pour le leadership n'a pas sa raison d'être!" (El Hadj Malick Guèye).

El Hadji Malick Guèye réitère son engagement en faveur de la candidature du Président de la République Macky Sall pour la Présidentielle de 2024.

Lors d'un face-à-face avec la presse locale de Kaolack, le Conseiller spécial du Président Macky Sall a encore appelé à l'union des cœurs pour la concrétisation de ce vœu. "Je dois dire que l'Alliance Pour la République (APR), malgré quelques soubresauts, reste majoritaire à Kaolack département et dans toute la région. La vérité est que certaines divisions internes nous ont fait perdre et les élections locales et celles législatives. Aujourd'hui, il faut éviter de tels comportements susceptibles de conduire le parti présidentiel et sa Coalition BBY vers l'échafaud", a-t-il laissé entendre. Avant de poursuivre : "Cette rencontre est aussi le moment pour nous de faire un diagnostic sans complaisance de notre parti et Coalition au niveau de Kaolack pour essayer de corriger les impairs et autres facteurs défavorisants. Nous ne sommes pas en période de renouvellement de nos instances, mais de préparation d'échéance cruciales en 2024".

Concernant la bataille pour le leadership, l'ancien député s'est voulu clair. "Mohamed Ndiaye "Rahma" est le Coordonnateur de BBY à Kaolack et il remplit très bien cette mission. Il ne cesse de donner tout de lui-même pour redynamiser les bases du parti et de sa Coalition. C'est un homme généreux, digne et qui travaille sans relâche pour le triomphe du Chef de l'État Macky Sall. Alors, ceux qui ont des ambitions pour briguer le poste de coordinateur à Kaolack doivent patienter et attendre les prochains renouvellements du Parti, car l'urgence est ailleurs. Mention spéciale à ces dignes fils du Saloum et braves souteneurs du Président de la République Macky Sall : Mariama Sarr, Papa Demba Bitèye, Baba Ndiaye, Mounirou Ly, Diène Farba Sarr, etc... Ils sont tous méritants. La Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) de Kaolack abat un travail extraordinaire."

Revenant sur la candidature du président Macky Sall, M. Guèye d'ajouter : "Faisons tous preuve de grandeur pour gagner les défis du futur. L'urgence est d'aller ensemble vers une même direction. Les querelles de leadership ne font que nous affaiblir. Reserrons tous les rangs de la cohésion pour réélire notre candidat, le Président Macky Sall au premier tour en 2024!"