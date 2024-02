APPEL DE GENEVE POUR LA PAIX ET LA DEMOCRATIE AU SENEGAL

L’interruption du processus électoral, le report de l’élection présidentielle avec son corollaire la prolongation du mandat présidentiel en cours, sans consultations préalables des acteurs politiques ont plongé le Sénégal, connu pour sa stabilité et sa vitalité démocratique, dans un climat politique et socio-économique délétère sans précédent. L’image de notre pays craquelle. Les appels à l’ordre des organisations sous régionales, régionales et internationales montrent aussi au-delà de la gravité de la situation politique, la place qu’occupe le Sénégal dans le concert des nations. Si les différents acteurs concernés ne font pas les pas nécessaires, et dans le respect de notre constitution et de la longue tradition de dialogue et de pardon de notre nation, des sanctions ciblées vont suivre et qui pourraient avoir un impact négatif pour notre pays et notamment entraîner le discrédit permanent de nos leaders politiques.



C’est pourquoi, nous, un groupe de cadres de la diaspora sénégalaise en Suisse, réunis à Genève, le lundi 12 février 2024, exprimons notre vive inquiétude et appelons les autorités et les acteurs politiques à privilégier la recherche de solutions pacifiques consensuelles dans le respect de la Constitution et du calendrier électoral pour créer les conditions de la tenue d’un scrutin transparent, crédible et inclusif le plus rapidement possible.



Pour garantir un climat politique et social apaisé, nous appelons à la mise en œuvre rapide de mesures de confiance notamment par :



. La recherche de solutions pacifiques consensuelles, dans le respect de la constitution et du calendrier électoral, pour créer les conditions de la tenue d’un scrutin transparent et crédible.



• L’ouverture de l’espace démocratique pour un exercice sans entraves des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté de manifester pacifiquement, le droit à la liberté d’expression et la liberté de la presse.



• La libération de toutes les personnes détenues en lien avec les manifestations de mars 2021 à février 2024.



. L’ouverture d’une enquête transparente et diligente en situant les responsabilités sur la mort des manifestants y compris ceux de février.



. L’indemnisation des familles des victimes de ces manifestations.



• L’abstention de tout recours à l’usage disproportionné et injustifié de la force par les forces de défense et de sécurité et à l’adoption de la stratégie « zéro mort » telle que mise en œuvre par toutes les forces de sécurité modernes.



• L’engagement des acteurs politiques et de la société civile à lancer des appels à manifester pacifiquement et condamner toute action de violence, de dégradation d’infrastructures et des biens publics ou privés.



Nous lançons un appel à toutes les composantes de la Nation à un sursaut d’Honneur pour promouvoir le pardon et la réconciliation dans la vérité et la justice afin de retrouver les bases solides d’un vivre ensemble paisible et conduisant au développement et l’état de droit, aspirations profondes du peuple sénégalais.



Contact: Ndoye El Hadji Gorgui Wade



ndoyosa@yahoo.com