AIBD : l’artiste Ivoirien « Ks Bloom » affirme avoir été battu par des policiers sénégalais

Encore une personnalité qui se dit victime de violences de la part des forces de l’ordre sénégalaises à l’AIBD. En effet, en Mars dernier, Maladho Kaba Première femme ministre de l'Économie et des Finances en République de Guinée, avait annoncé sur le réseau Twitter avoir été agressée par un policier sénégalais à l’aéroport International Blaise Diagne de Dakar pendant le week-end du 19 Mars à Dakar. Rebelote avec l’artiste Ivoirien « Ks Bloom » qui affirme avoir été « battu par les agents de police sénégalais à l’aéroport de Dakar pendant plusieurs heures ». La raison, expliquet-il, est qu’un « policier m’a poussé et que je me suis plaint à ses supérieurs. »

Ces événements « se sont produits du jeudi 10 novembre 2022 à 23h jusqu’au vendredi 11 Novembre à 3h du matin » précise t-il. L’artiste s’est dit « tjrs aussi choqué ».

L’artiste rappeur Ivoirien de son vrai nom Souleymane Kader Junior Kévin Koné « Ks Bloom » est vainqueur du PRIMUD (Prix des musiques urbaines) 2022.