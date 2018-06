AIBD : Le gestionnaire LAS s'auto évalue après six mois de fonctionnement de l'aéroport

Après six mois du démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne, Limak AIBD Summa (LAS) a fait l'État des lieux et des services de cet aéroport.

Selon le directeur de cette structure, Xavier Mary, tous les points d'amélioration ont été détectés.

Faisant l'inventaire de l'équipement, le directeur souligne que des efforts importants ont été faits. Selon lui, aujourd'hui, l'aéroport international Blaise Diagne dispose aujourd'hui de " 44 banques d'enregistrement, 11 portes de débarquement, 4 tapis rouges et 6 passerelles télescopiques installées entre autres équipements.

Au directeur d'informer qu'il n'y a plus de problème lié au fret. Selon lui, tout a été réglé." Nous répondons à toutes les certifications. Et nous avons rempli toutes les conditions, " fait savoir Xavier Mary lors du ndogou que sa structure a offert à la presse.

À l'heure actuelle, 36 compagnies desservent l'aéroport avec plus de 60 destinations assurées, soit plus d'un million de passagers enregistré depuis le démarrage des activités de l'aéroport.

Interpellé sur la redevance allouée à l'État du Sénégal dans le cadre des activités de l'exploitation de l'aéroport, le directeur de LAS n'a pas voulu aller très loin. Il souligne à cet effet que la redevance est fixée par l'État du Sénégal et LAS verse une quantité globale de 20% à l'État du Sénégal...