AIBD: 2.942.594 de passagers en 2023, 38.612 tonnes de fret et plus de 6% de hausse des mouvements d’avions (étude)

Malgré une période difficile entre 2020 et 2022 due à la pandémie de Covid19, l’aéroport Blaise Diagne a rapidement retrouvé son trafic d’avant pandémie dès juin 2022. En effet, l’aéroport International Blaise Diagne a accueilli 2.942.594 passagers en 2023, soit une progression de +11,91% comparé à 2022. Ce résultat confirme, une fois de plus, la tendance à la hausse du trafic du principal aéroport sénégalais qui suit une courbe croissante depuis son ouverture le 7 décembre 2017.







Dans cette analyse faite sur les performances de l’aéroport durant l’année précédente, cette nouvelle progression de presque 12% entre 2022 et 2023 est considérée comme « une prouesse au moment où d’autres aéroports peinent à retrouver leur trafic normal ».







Aussi, il faut noter que les mouvements d’avions, toujours en 2023, ont également connu une hausse de +6,93% comparé à l’année dernière avec 28.587 mouvements enregistré, retrouvant ainsi leur niveau de 2019. Pour le trafic cargo, l’AIBD a enregistré 38.612 tonnes de fret, soit +11,88% de hausse comparé à 2022.







Un résultat réalisé grâce à l’intensification du réseau de l’aéroport international Blaise Diagne avec une trentaine de compagnies aériennes exploitants une cinquantaine de lignes aériennes à travers le monde.