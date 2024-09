AFFAIRE LAT DIOP – Perquisition effectuée ce mercredi chez lui par la DIC en sa présence…

La confrontation tant attendue entre l’ancien directeur de la Lonase et le patron de 1XBET Sénégal n’a pas eu lieu ce mercredi. Mouhamed Dieng a encore manqué à l’appel (il n'est pas à Dakar). Pour autant, Lat Diop n’a pas chômé pour cette journée du mercredi 25 septembre 2024. Du commissariat du Port où il passe la nuit, il a été transporté aux environs de 13 heures à la DIC. Et c’est vers 18 heures que les enquêteurs l’ont acheminé chez lui aux Maristes pour les besoins d’une perquisition. Et ce n’est qu’un peu après 18 heures qu’il a été reconduit à la DIC.



Lat Diop est incriminé dans une affaire de corruption portant sur une somme de 5 milliards de FCFA.