AFFAIRE DU VOILE À JEANNE D’ARC : Mamadou Talla reçoit une délégation de l’école

La rencontre tenue dans les locaux du ministère de l’éducation "est importante dans le processus d'apaisement du climat social dans l'école Sainte-Jeanne-d'Arc mais aussi au niveau de tous les établissements privés catholiques, laïcs ou confessionnels", a déclaré le ministre de l'éducation nationale. Mamadou Talla en conviant les responsables de l'établissement Sainte-Jeanne-d'Arc à cette concertation, affiche l'ambition de l'État de garantir une éducation de qualité à tous les enfants du Sénégal dans le respect scrupuleux des lois et règlements en vigueur dans le pays.

La rencontre constitue un jalon important dans la volonté du Président de la République de veiller à l'équilibre de notre société et à raffermir les relations inter religieuses.

Plusieurs personnalités ont pris part à ce face-à-face entre Mamadou Talla et l'encadrement de Sainte-Jeanne-d'Arc notamment Ndèye Khady Diop Mbodj (SG du Ministère), Madame Sané Ndiaye Faye (directeur de cabinet de M. Talla), Ngary Faye (conseiller technique) et Mamadou Abdoul Sow (chef de la division de l'enseignement Privé).

Le ministre Serigne Mbacké Ndiaye, un des facilitateurs, qui était également présent à la rencontre, a salué cette initiative du ministre Mamadou Talla pour qu'une issue heureuse soit trouvée entre les différentes parties au grand bonheur des élèves.