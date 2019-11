ACTE 5 DE LA REVOLUTION NUMERIQUE : Avec la 4G+ dans toutes les capitales régionales, 4G dans toutes les capitales départementales, Orange offre le meilleur de l'internet partout au Sénégal.

La révolution numérique au Sénégal passe par rendre internet plus accessible. En 2017, Sonatel a pris comme engagement de réduire de 50% les coûts d’accès à Internet au Sénégal à l’horizon 2019. Pour le mobile, cet engagement a été tenu avec une année d’avance et a même été atteint avec moins 64% de baisse à date. Aujourd’hui Orange poursuit ses efforts mais avec toujours une double exigence : un prix accessible à tous pour une expérience incomparable.







Baisse des prix de l’internet mobile : engagement tenu !







Pour partager une histoire, il est toujours important de rappeler le point de Départ. Sonatel, avait pris des engagements très forts dès novembre 2016 d’accompagner l’Etat du Sénégal dans la réalisation de la Stratégie Sénégal Numérique 2025 dont l’ambition est de hisser le Sénégal parmi les 5 premiers pays africains les mieux connectés.







Après avoir lancé la 4G en 2016, Orange continue d’apporter la meilleure technologie partout au Sénégal. Aujourd’hui, toutes les capitales départementales sont couvertes en 4G et Sonatel est le seul opérateur qui y est présent. Le groupe Sonatel est allé plus loin encore en investissant davantage au service du client. Et, la 4G+ d’Orange, 4 fois plus rapide que la 4G, aura bientôt 2 ans au Sénégal grâce à Sonatel. A ce jour, toutes les capitales régionales sont couvertes en 4G+ par Orange. Sonatel est le seul opérateur à pouvoir citer plus de 4 régions couvertes en 4G, encore moins la 4G+.







Grâce à des investissements massifs sur les spectres de fréquences, Orange offre depuis peu à Dakar, sur des sites expérimentaux, des débits allant jusqu’à 600 Mbp/s. Le Sénégal est aujourd’hui, avec le réseau Orange, une référence en termes de qualité de connexion.







De 2016 à aujourd’hui, Sonatel a investi plus de 300 milliards de francs CFA afin de doter le Sénégal des meilleures infrastructures numériques et du meilleur réseau en termes de couverture et d’expérience client. Ce qui nous a permis d’aller plus vite plus loin en termes de vitesse de connexion pour les clients avec la 4G+ et la Fibre qui sont devenues une réalité sur le réseau Orange depuis 2018.







Toutefois, ces innovations n’ont de valeur que si elles sont partagées par tous. C’est pourquoi la popularisation de la vie digitale est un volet crucial de nos engagements et de notre action depuis plusieurs années.







Et le travail continue pour faire vivre à nos clients la meilleure expérience où qu’ils soient : à la maison, dans les bureaux, sur les routes, les autoroutes, dans toutes les régions, en ville, au village, le réseau Orange avance là où ça compte pour les populations.







Pour faire vivre aux sénégalais le meilleur de la révolution numérique notre service client est à l’écoute 24h/24 et 7j/7. Il est le seul certifié COPC en Afrique de l’Ouest ; une certification exigeante qui lui a été décernée 4 fois de suite. Elle témoigne de notre volonté d’améliorer en permanence la qualité de l’expérience de nos clients. Sur les canaux digitaux, ce service client est plébiscité par la sphère digitale. Son action pédagogique concerne aussi les bonnes pratiques de la vie digitale. Vous avez certainement reconnu le Sonatelien le plus célèbre : #Ibou rek !







La qualité, la fiabilité et la couverture de notre réseau, la qualité de la relation client et la générosité de nos offres sont des points sur lesquels Sonatel ne cessera jamais d’investir. Orange écoute ses clients et les Sénégalais dans leur globalité pour comprendre leurs aspirations. Qu’il s’agisse d’un besoin de couverture dans un village, ou d’un étudiant qui a besoin d’accéder à des contenus pédagogiques internationaux, ou bien d’un professionnel qui a besoin de coordonner avec ses fournisseurs et clients, ou encore d’une multinationale qui doit relier tous ses sites, ou enfin d’un client qui regarde sa série préférée en streaming.







Les besoins sont variés et les usages de l’internet mobile explosent chaque jour au Sénégal comme partout dans le monde. Les besoins en appel voix ne sont pas en reste et, aujourd’hui Orange permet à ses clients d’être en contact avec leurs proches quel que soit leur budget. Les jeunes, les actifs, les personnes âgées, les urbains, le monde rural, aujourd’hui, tout le monde a une vie numérique et tout le monde doit en explorer au maximum les possibilités pour communiquer, pour apprendre, se divertir, acheter ou encore transférer de l’argent.







Pour cet acte 5 qui concerne les appels voix pour la 1ère fois, l’Internet mobile, les SMS, Orange apporte encore une fois d’excellentes nouvelles à ses près de 10 millions de clients en respectant les lois de ce pays puisque les offres présentées ce jour ont été soumises et dument validées par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).







Cet acte 5 intègre un engagement social important. Et, Sonatel vient d’inaugurer à Dakar le premier centre d’innovation numérique en Afrique de l’Ouest, l’Orange Digital Center. En tant que premier contributeur de l’écosystème numérique au Sénégal, Sonatel soutient l’émergence d’un écosystème créatif, prospère qui donne aux acteurs du numérique la possibilité d’imaginer des moyens de créer et de prospérer. Ces espaces dédiés et le partenariat avec l’Université Virtuelle du Sénégal reflètent l’ambition de promouvoir une économie numérique forte et innovante pour le développement socio-économique du pays.