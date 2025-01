ACCIDENT À MBAMBEY – Un choc violent entre un minicar et un car de transport fait plusieurs morts

Un grave accident s’est produit ce matin aux alentours de 7 heures sur la route RN3, entre Bambey et Khombole, plus précisément à Mbambey, dans la commune de Réfàne. Un minicar, qui semblait rouler à une vitesse excessive, a percuté un car de transport stationné sur la chaussée. Les premières informations font état de plusieurs décès, avec un bilan provisoire de 6 morts, bien qu’une source évoque jusqu’à 9 victimes.



Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux pour secourir les blessés et éviter que le bilan ne s’alourdisse davantage. Le minicar, en provenance de Touba, transportait des passagers qui s’étaient rendus dans la ville sainte à l’occasion du Magal de Kazu Rajab. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer, mais la vitesse excessive semble être un facteur clé.