A mon plus que frère Mansour KAMA.

Cela fait quarante jours !

Quarante jours que tu es parti pour le repos éternel, nous laissant orphelins.

Tu es parti quelques heures après ton cousin et ami Badara NDIAYE (puisse Allah SWT l’accueillir en son paradis céleste).

Tu es parti, nous ne te reverrons plus mais tu vis et vivras en chacun de nous à jamais.

Tu étais notre père, notre frère, notre ami, notre confident et notre complice.

Tu étais notre tout !

Nos cœurs pleurent l’inconsolable douleur mais nous nous en remettons à Allah SWT.

J’ai essayé de trouver les mots mais rien ne s’approche de ce que je ressens.

J’ai pensé à chaque instant, chaque conversation, chaque rire, chaque désaccord, chaque câlin…Tout.

Je suis plus consciente que jamais que le temps est court avec les personnes que nous aimons.

Ta bravoure, ton honnêteté, ta discrétion, ta générosité de cœur, ta grandeur, tons sens élevé de la famille, ton sens de l’honneur sont les valeurs que je retiendrai de toi.

Mansour, mon frère, tu as tout fait pour nous (déssé lognou dara), toute la maisonnée à Bopp pleure tonton Mansour comme on t’appelait affectueusement.

Tous les dimanches, lorsque tu étais à Dakar, tu venais à la maison familiale dans le quartier de Bopp, partager plus que notre déjeuner. Un rituel fait d’échanges intenses et de grande convivialité. Les dimanches sans toi seront un grand vide.

Ton rire et ton sourire ne seront plus que souvenirs !

Tout redeviendra comme avant mais ce ne sera plus la même chose !

Nous te promettons de veiller sur tes enfants à qui tu as inculqué les valeurs nobles de la vie et que tu as éduqué dans la foi en Dieu et aux préceptes de l’islam.

Mansour, mon frère, les parents du Sine de Fadiouth et de Dakar te pleurent encore.

Notre amour, notre affection et notre espérance s’en iront te rejoindre là ou désormais tu nous attends, près de Dieu.

Merci, Diokondial pour tout cet amour partagé !

Merci, Diokondial pour tout cet amour en héritage !

Tu as rempli de fort belle manière ta mission sur terre !

Gathié Ngalama Kama Walli !

Puisse Allah SWT t’accueillir dans son paradis Firdawsi - Amine !

Repose en paix, mon grand frère chéri, mon mentor, mon ami !







AÏDA et KHOYANE KAMA