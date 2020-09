À Louga, de fortes pluies sont tombées, mais sans gros dégâts…

« Inondation et corona ». C'est ce que plusieurs lougatois ont redouté en début de l’hivernage. À Louga, de fortes pluies sont tombées durant la semaine à certains endroits, mais heureusement sans gros dégâts. L’on apprend que les fortes pluies de cette semaine ont inondé quelques rues, et très vite la situation est redevenue normale. Certaines municipalités, nous indique-t-on, ont créé des ouvrages qui ont dû aider à contenir la situation. Des dispositifs ont été pris à titre préventif. La circulation est fluide et les véhicules peuvent rouler librement sur les routes.